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Oyun oynarken kayboldu! Şanlıurfa'da 4 yaşındaki Ömer Halis Polat bulundu mu?

Oyun oynarken kayboldu! Şanlıurfa'da 4 yaşındaki Ömer Halis Polat bulundu mu?

 ŞANLIURFA'da iki gün önce evlerinin önünde oyun oynarken ortadan kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Çocuğun tahliye kanalına düşmüş olabileceği ihtimali nedeniyle dalgıç polisler, çamurlu suda arama çalışmalarına devam ediyor.

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İddiaya göre, iki gün önce akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat (4) kayboldu. Polat’a ulaşamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım istedi.

Dalgıç polis ekipleri, tahliye kanalında çamurlu suda sopalarla iki gündür arama çalışmalarını sürdürüyor.

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