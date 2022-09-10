Esenyurt'ta trafikte yol verme kavgası! Silahlar konuştu yaralılar var
ESENYURT'Ta trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Abone ol
Balıkyolu Mahallesi'nde 7 Eylül'de iki araçta bulunanlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga edenleri ayırmaya çalışan Y.D. ile olaya karışan araçlardan birinde bulunan S.Y'nin yaralandığı belirlendi.
Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kavga sırasında silahla ateş ettikleri iddiasıyla2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.