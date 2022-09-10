Prens Charles, resmen İngiltere kralı 3. Charles oldu! Taht boşluk kabul etmez tarihte ilk

İNGİLTERE, 95 yaşında ölen 70 yıllık Kraliçe Elizabeth'in yasını tutarken, daha cenaze toprağa verilmeden oğlu Prens Charles canlı yayında resmen İngiltere Kralı ilan edildi. Prens "3. Charles" olarak tahta otururken, taç giyme töreni için annesinin cenazesinin toprağa verilmesini bekleyecek. Törende eşi Camilla ve oğlu Prens William hazır bulundu, Prens Haryy ise törende yoktu...

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İngiltere, bugün, 70 yıldır şahit olunmamış anlara tanıklık etti. Perşembe günü ölen Kraliçe 2. Elizabeth'in yerine, ilk oğlu Charles kral ilan edildi ve Kral 3. Charles adını aldı.

Bu aynı zamanda tarihte bir ilk. Çünkü Kraliçe 2. Elizabeth tahta çıkarken ve kraliçeliği ilan derken televizyon yayını yapılmamıştı ancak oğlu Charles tüm dünyanın izlediği bir törenle krallığını ilan etmiş oldu.

3. Charles'ı kral yapan imza işte böyle atıldı.

Aslında ölen kraliçenin tahtına oğlunun geçeceği uzun zamandır biliniyordu ve kraliçenin ölümü açıklanır açıklanmaz Charles'a kral diye hitap edilmeye başlandı. Ancak kraliyet geleneklerine göre Charles'ın resmi olarak kral ilan edilmesi az önceki törenle gerçekleşti.

Eşi Camilla ve oğlu da yanındaydı

Kral 3. Charles, St James’s Sarayı’nda 200 kadar kıdemli hükümet yetkilisi, Kraliyetin etki alanındaki diğer ülkelerden gelecek 14 diplomat ve devletin yüksek kurumlarından görevlilerin yaptığı toplantının ardından yaptığı konuşmanın tamamlanmasıyla birlikte resmen kral oldu. Törende Charles'ın eşi Camilla ve oğlu Prens William da hazır bulundu. Prens Haryy ise törende yoktu...

Charles toplantının ardından katıldığı bu topluluğu otomatik olarak 'Kraliyet Danışma Konseyi'ne dönüştürmüş oldu ve böylece yapılan toplantı da resmi kraliyet toplantısına dönüşmüştü.

Kral Charles'in ilk mesajı..

Charles konuşmasında, "Tüm dünya, hepimizin acısını çektiği ve telafisi mümkün olmayan bu kayıp için benimle aynı hisleri paylaşıyor. Annem ömür boyu sevginin ve özverili hizmetin bir örneğini verdi. Annemin saltanat süresi boyunca ulusuna bağlılığı eşsizdi. Annemin ölümüne üzülürken bile, bu sadık hizmeti için ona müteşekkiriz. Bu derin mirasın ve şimdi bana devredilen ağır görev ve sorumlulukların farkındayım" dedi.

Eşi Kraliçe Camilla'ya teşekkür etti

Kral 3. Charles eşi Konsort Kraliçe Camilla'ya da teşekkür etti. Onun sonsuz desteğinin kendisine cesaret verdiğini söyledi. Kral'ın birinci varisi, Prens William olacak. William da babası Charles'ın eski ünvanı olan 'Galler Prensi'ni kullanacak.

Kral 3. Charles kimdir?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in büyük oğlu, Galler Prensi Edinburgh Dükü ve artık İngiltere Kralı. Kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi, Birleşik Krallık tarihinin en yaşlı veliaht prensiydi. Annesinin ölümünün ardından tahta çıkma sırası ona geldi.

Tam adı, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor. 14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi. Prenses Elizabeth ve Prens Philip'in ilk çocuğuydu. O doğduktan dört yıl sonra annesi Kraliçe olarak tahta çıktı.

Diana'ya 16 yaşında aşık oldu

Prens Charles, Galler dili ve tarihi eğitimi aldı. Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.

1977'de İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile tanıştı. Aralarındaki ilk kıvılcım ortaya çıktığında Charles 29, Diana 16 yaşındaydı.

İkili, 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde evlendi. Peri masalını yüzbinlerce kişi televizyondan canlı olarak izledi.

Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Ancak masal uzun sürmedi. Prenses Diana, kısa sürede İngiliz halkının sevgilisi olsa da evliliklerinde üçüncü bir kişinin gölgesi vardı: Camilla Parker Bowles.

O aslında Galler Prensi Charles'ın büyük aşkıydı. Charles ile Camilla; yıllar önce beraberlik yaşamış ve ayrılmıştı. Prens Charles, onu hiç unutmadı.

Charles ile Diana aradıkları mutluluğu bulamadı. 1992'de dönemin İngiltere başbakanı John Major çiftin ayrıldığını duyurdu.

1993 yılında, "Camilla-gate" olarak bilinen bir skandal patlak verdi.

İngiliz basını Prens Charles'ın, 1989 yılında Diana ile evliyken, Camilla ile gece geç saatlerde yaptığı telefon görüşmelerinin dökümünü yayınladı.

Lady Diana da 1995 yılında kraliyet ailesinden gizli bir röportaj verecekti.

Diana "Evlilikte üç kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı." sözleriyle yaşadığı durumu anlatmıştı. Bu röportaj boşanma sürecini hızlandırdı.

İkili 1996 yılında resmen boşandı.

1999'a gelindiğinde, Prens Camilla'yı, annesi Kraliçe II. Elizabeth'le resmi olarak tanıştırdı. 2005 yılında, çift evlendi.

Prens Charles son dönemde kendisine ait yardım vakıflarıyla gündeme geldi.

Vakıflarının Para karşılığı bir Suudi İş insanına ingiltere vatandaşlığı sunma sözü verdiği, Katar Başbakanlından Milyonlarca euro nakit para aldığı iddia edildi.

Vakfın Usame bin Ladin’in akrabalarından da bağış aldığı ortaya çıktı.

Vakıfları mercek altında olsa da, 73 yaşındaki Charles artık Kral.