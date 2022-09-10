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Yüz yüze görüşmeye koronavirüs engeli! Mustafa Şentop'un testi pozitif çıktı

Yüz yüze görüşmeye koronavirüs engeli! Mustafa Şentop'un testi pozitif çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası işbirliğini değerlendirdik."

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