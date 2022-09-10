Türkiye'deki mültecilerle ilgili bomba iddia! Örgütlenmeye başladılar deniyor

Birçok Avrupa ülkesinin uykularını kaçıracak bomba iddia İsrail'in ünlü gazetesinden geldi. Türkiye'de 16 bin sığınmacının örgütlendiği ve konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçmeye hazırlandıkları öne sürüldü.

Abone ol

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, birçok Avrupa ülkesinin uykularını kaçıracak bomba bir iddia ortaya attı. Haberde, Türkiye'deki 16 bin sığınmacının örgütlendiğini ve konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçeceği ve yeni bir göçmen krizinin patlak vereceği ifade edildi.

Son yıllarda Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak gibi ülkelerden ve Türki cumhuriyetlerden göç alan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"Işık konvoyu"

İsrail gazetesi Jerusalem Post'ta yer alan bir haberde; ülkemizdeki pek çok Suriyeli ve Afgan sığınmacının Türkiye'den Avrupa'ya geçmek için "Işık Konvoyu" adında büyük bir konvoy oluşturma hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

Sayının artabileceği ifade edildi

Gazeteye değerlendirmede bulunan kaynaklar, sosyal medyada "Işık Konvoyu" etiketi altında örgütlenen söz konusu sığınmacıların sayısının 16 bini bulduğunu ve bu sayının daha da artmasının beklendiğini belirtti. Haberde ayrıca sığınmacıların zaman zaman Türkiye'de karşılaştığı durumlara ve bazılarının ırkçılığa maruz kaldığına da yer verildi.

Kriz, Avrupa'nın kapısında

İddiaların ardından bir diğer konu başlığı ise böyle bir olayın gerçekleşmesi durumunda Avrupa'da çıkması muhtemel göçmen krizi oldu. Başta Yunanistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, son dönemde Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısının hızla arttığı yönünde açıklamalar yapıyor. Bu ülkeler sığınmacıları ülkesine almazken, Yunanistan gibi sınırına dayanan göçmenleri ölüme itiyor.