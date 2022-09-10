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Fenerbahçe transfer dönemini hareketli geçirdi! Yeni sezonda 16 futbolcuyla yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe transfer dönemini hareketli geçirdi! Yeni sezonda 16 futbolcuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi. Sarı-lacivertliler, bu transfer döneminde teknik adam değişikliğinin yanı sıra kadrosuna 12 futbolcu dahil ederken, 16 isimle de yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'de transfer dönemindeki en önemli hamle teknik direktör konusunda yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

12 isim takviye edildi

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroya 12 futbolcu takviyesi yapıldı.

Fenerbahçe, hücum hattına Joao Pedro, Michy Batshuayi, Joshua King, Emre Mor ve Bruma'yı transfer ederken, savunmasını Luan Peres, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ile güçlendirdi.

Orta alana Lincoln Henrique ve Willian Arao ikilisini katan sarı-lacivertliler, kaledeki nicel eksikliği ise İrfan Can Eğribayat ile doldurdu.

Fenerbahçe, geleceğe yatırım için ise 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kadrosuna katarak kiraya verdi. Fenerbahçe'nin transfer döneminde en büyük kaybı savunma oyuncusu Kim Min-jae oldu.

Sarı-lacivertli yönetim ve taraftarın kalmasını ısrarla istediği 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcu, serbest kalma bedelinin ödenmesi üzerine takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de Min-jae'nin yanı sıra Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Mergim Berisha, Arda Kurtulan, Berke Özer, Steven Caulker, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Max Meyer, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ve Tiago Çukur ile yola devam edilmedi.

Transfere 25 milyon avro harcandı

Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kasasından yaklaşık 25 milyon avro çıktı.

Sarı-lacivertliler, 6 futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katarken 2 oyuncuya da kiralama bedeli ödedi.

Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi'yi de 5,5 milyon avroluk bir bedelle transfer etti.

30 milyon avroluk satış yaptı

Fenerbahçe, transfer döneminde 30 milyon avroluk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 6 futbolcudan bonservis geliri elde ederken, bir oyuncusundan da kiralama yoluyla para kazandı.

Fenerbahçe, son zamanlarda yüksek bonservisle yaptığı satışlara bir yenisini de bu dönemde ekledi.

Sarı-lacivertliler, en büyük transfer gelirini 18 milyon avroluk ücretle Kim Min-jae'den elde etti.

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