Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı! Bu iki tarihi not alın
Yaptığı açıklamalarla yatırımcıya yöne veren piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve dolar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Memiş, "Bu iki tarihi not alın" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yayınladığı son videosunda piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "2023'e kadar enflasyon yüksek kalmaya devam edecek" diyen Memiş mücadelenin kolay olmayacağını belirtti "Kontrollü şekilde rakamlar yükselmeye devam edecek." dedi. Memiş şunları kaydetti:
-Enflasyonla mücadele çok da kolay olmayacak. G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyon rakamı Türkiye'de. ABD son 41 yılın zirvesini gördü. Muhtemelen tekrar yüzde 8.5 seviyesi aşağısında enflasyon rakamı göreceğiz.
-13 Eylül kıymetli (ABD enflasyonu). ABD Merkez Bankası Fed'in kararı. 21 Eylül'de Fed'in faiz kararı oldukça önemli.
-Doların yönü açısından, yatırım pozisyonları açısından bu iki tarihi not alın. 13 Eylül, 21 Eylül, ABD enflasyon rakamları ve faiz kararı.