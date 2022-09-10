Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı! Bu iki tarihi not alın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yayınladığı son videosunda piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "2023'e kadar enflasyon yüksek kalmaya devam edecek" diyen Memiş mücadelenin kolay olmayacağını belirtti "Kontrollü şekilde rakamlar yükselmeye devam edecek." dedi. Memiş şunları kaydetti: