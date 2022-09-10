Berrak Tüzünataç yatağa uzandı, yeni dizisi için çırılçıplak poz verdi! O pozları herkesi büyüledi

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yeni dizisi La Casa de Raisa Vanessa için çıplak poz verdi. Soysal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.

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Elveda Rumeli, Fi, Ezel gibi birçok ünlü projede rol alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşantı sürüyordu. Kısa bir süre önce yeni dijital bir dizi ile anlaşan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla Boğaz turu yaparken görüntülenmişti.

Uzun süreden sonra tatilde...

37 yaşındaki ünlü oyuncu arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkartırken turun ardından adalara giderek kendini İstanbul'un serin sularına atmış, denizin ve güneşin tadını çıkartmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden olan Berrak Tüzünataç İnstagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla her zaman gündemlerin aranan yüzü haline gelmişti.

Bambaşka bir soygunculuk hikayesi

Son olarak Erşan Kuneri'nin Tumtum'u Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli aşk yaşayan oyuncu şimdilerde Yaz Yüceil ve Teoman'ın başrol paylaşacağı dijital film 'La Casa de Raisa Vanessa' için hazırlıklara başladı.

Yönetmen koltuğunda usta isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin'in oturduğu 'La Casa de Raisa Vanessa' filmi La Casa de Papel dizisinin farklı bir versiyonu olan soygunculuk hikayesini anlatacak.

Çırılçıplak pozuyla gündem oldu

Berrak Tüzünataç filmin afişi için verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düştü. Çırılçıplak bir şekilde yatağa uzanan oyuncu fit vücutunu sergileyerek Mustafa Nurdoğdu'ya poz verdi.

Filmin afişini sosyal medya platformu İnstagram hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncunun o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun o pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın yatak pozu...