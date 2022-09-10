Tartışma yaratan hareket: Bikinili kadınlarla Kraliçe Elizabeth'i andılar

Hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i 'anma' adı altında gerçekleşen tören sosyal medyada İngilizlerin tepkisiyle karşılaştı. İspanya'nın tatil bölgesi İbıza'daki törende asker görünümlü bikinili kadınlara yer verildi.

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Ünlü futbolcu Gary Lineker’ın ağabeyi Wayne Lineker, ortağı olduğu kulüpte Kraliçe için bir anma töreni yaptı. İngiliz televizyonlarında yayınlanan yarışma programlarına da katılan 60 yaşındaki sosyetik isim anma törenini kişisel Instagram hesabından anbean paylaştı.

İngiliz asker görünümlü bikinili mankenler

Ocean Beach isimli kulübün ortağı olan Lineker, İngiliz askerlerin kostümlerinin renklerine benzer bikiniler giyen mankenlerle bir kortej yaparak mekanda parti yaptı. Ayı postundan yapılan büyük şapkalar takan mankenler daha sonra dans etti.

İngilizlerin tepkisini çekti

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda İngiliz ise bu “eğlenceye” ateş püskürdü. Kırmızı-siyah renkli bikini, topuklu ayakkabı ve şapkayla dolaşan kadınlara ve mekanın ortaklarına tepki gösterenler bu gösterinin saygısızlık olduğunu söyledi.

"En ikonik kadın gezegeni terk etti"

Ocean Beach’in ortaklarından Tony Truman da bir konuşma yaptı. Truman, “Hepiniz eğleniyor musunuz? Bugün harika bir gün fakat ben, Wayne ve diğer ortaklarımız İngiliz olduğumuz için dün yaşanan olaya değinmeden geçemeyeceğiz. Bugün buradaki herkes Birleşik Krallık’tan gelmiş gibi gözüküyor. İngiliz, İrlandalı, İskoç, İtalyan, İspanyol olmanız fark etmez, Dünya üzerindeki en ikonik kadın gezegeni terk etti” dedi.

Bu konuşmadan sonra kadınlar selam verirken ulusal marşı söyledi.