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Bu yola herkes şaşırıyor! Araçlar kendi kendine gidiyor viteste olmadan rampa çıkıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Bu yola herkes şaşırıyor! Araçlar kendi kendine gidiyor viteste olmadan rampa çıkıyor

BURSA'da bir yolda durumu fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bu yola herkes şaşırıyor! Araçlar kendi kendine gidiyor viteste olmadan rampa çıkıyor

BURSA Uludağ oteller bölgesinde bulunan bir yola sürücüler anlam veremedi.

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Bu yola herkes şaşırıyor! Araçlar kendi kendine gidiyor viteste olmadan rampa çıkıyor

Yola gelen sürücüler yol kenarında durduklarında araçlarının rampa yukarı kendi kendine çalışmadan çıktığını görüyor.

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Bu yola herkes şaşırıyor! Araçlar kendi kendine gidiyor viteste olmadan rampa çıkıyor

Viteste olmayan araçlar, bu yolda rampa yukarı 40 kilometre hıza ulaşıyor.

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Bu yola herkes şaşırıyor! Araçlar kendi kendine gidiyor viteste olmadan rampa çıkıyor

Sürücüler, her denemelerinde araçlarının rampa yukarı boşta çıktığını görüp büyük şaşkınlık yaşıyor.

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