Bu yola herkes şaşırıyor! Araçlar kendi kendine gidiyor viteste olmadan rampa çıkıyor
İhlas Haber Ajansı
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BURSA'da bir yolda durumu fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.
BURSA Uludağ oteller bölgesinde bulunan bir yola sürücüler anlam veremedi.
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Yola gelen sürücüler yol kenarında durduklarında araçlarının rampa yukarı kendi kendine çalışmadan çıktığını görüyor.
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Viteste olmayan araçlar, bu yolda rampa yukarı 40 kilometre hıza ulaşıyor.
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Sürücüler, her denemelerinde araçlarının rampa yukarı boşta çıktığını görüp büyük şaşkınlık yaşıyor.
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