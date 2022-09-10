Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Üzerli'den çok konuşulacak aşk itirafları! "Geçmişte hızlı karar verdim"

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Meryem Üzerli aşk itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu sözleriyle bomba etkisi yarattı!

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2014 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan bir döneme damga vuran, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı saray hayatını konu alan Muhteşem Yüzyıl dizisi günümüzde bile gündemlerden düşmüyor.

Magazinin aranan yüzü Meryem Üzerli

Başrolünü Halit Ergeç, Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu, Mehmet Gündür gibi ünlü isimlerin canlandırdığı dizide 'Hürrem Sultan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Meryem Üzerli güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile her zaman magazin dünyasının aranan yüzü haline geldi.

Şimdilerde 39 yaşında olan iki çocuk annesi güzel oyuncu Amerikalı sevgilisi ve kızları ile birlikte Berlin'de yaşıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündemlerden düşmeyen Üzerli geçtiğimiz günlerde 'Hello' dergisine röportaj verdi.

Daha önce aldatıldığı iddia edilmişti

Hayatına dair ilginç açıklamalarda bulunan Meryem Üzerli sözlerine "Kendimi şu sıralar çok iyi hissediyorum. Neyi isteyip istemediğimi net biliyorum." diyerek başladı.

Daha önce kızı Lara'nın babası sevgilisi Can Ateş tarafından aldatıldığı iddia edilen Üzerli "Kişisel yolculuğumda yeni bir dönem başlıyor. Doğru ve sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkarttım" sözleriyle hayatını değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

Hızlı aşk ünlü oyuncuyu yıpratmış

Aşk hayatıyla ve Amerikalı yeni erkek arkadaşı ile ilgili soruları da yanıtlayan ünlü oyuncu aşk ile ilgili "Aşık olunca vücut ve ruh dans içinde, enerjimi çok yükseltiyor. Karşımdaki ile güzel bir yolculuk yaşarsak daha dengeli ve sağlıklı oluyorum. Geçmişimde hızlı kararlar sonrası fazla yıprandım artık yavaş ilerliyorum" dedi.

Üzerli konuşmasının bir kısmında sahip oldukları için şükür ettiğini söyleyerek "Bu dünyada bir misafir olarak var olduğum için şükrediyorum. Çocuklarımın, ailemin, sevdiklerimin ve genel olarak insanların hayatını güzelleştirmek istiyorum. Sevgi ve umut vermek istiyorum. Muhtaç olanlara yardım etmek istiyorum. Hepimiz aynı yerden geldik ve aynı yere gideceğiz..." sözlerini kullandı.