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Yasemin Özilhan'dan ağızları açık bırakan yepyeni imaj! Giydiği kıyafeti gören döndü bir kez daha baktı

Yasemin Özilhan'dan ağızları açık bırakan yepyeni imaj! Giydiği kıyafeti gören döndü bir kez daha baktı

Doktorlar dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Ünlü oyuncunun kıyafeti olay yarattı.

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2006 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde 'Doktor Ela' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Özilhan kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı.

Evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti

Üniversite eğitimini tamamlamak için oyunculuğu bırakan Özilhan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini çocuk ile taçlandıran ünlü çift 2012 - 2013 yıllarında kızları Emine ve Eda'yı kucaklarına alarak anne baba olma duygusunu tatmıştı. 

11 yıllık evliliklerinde geçtiğimiz günlerde kriz çıktığı iddia edilen çiftten Yasemin Özilhan eşi ile olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmış ve ayrılık haberli gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Hala güveniyorum"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Özilhan ve eşi İzzet Özilhan uzun süre ayrılık iddiaları ile ilgili sessiziliklerini koruduktan sonra Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bütün iddialara nokta koydu.

Ünlü oyuncu, iş insanı eşinin doğum gününü birlikte çekindikleri bir fotoğrafla kutlamış ve "40 ve hala güveniyorum... İyi ki..." notuyla ayrılma haberlerini yalan olduğunu herkese duyurmuştu.

Taşlı elbisesiyle gece boyu parladı

Yasemin Özilhan bu defa bambaşka bir şekilde gündeme geldi. Eşi ile geçtiğimiz akşam düğüne katılan ünlü isim staplez taş detaylı elbisesiyle bütün gözleri üzerine topladı. Elbisesini aynı taşlardan yapılmış küpesiyle tamamlayan Özilhan'ın topuz saçları, sade makyajıyla sosyal medyada gündem oldu. 

Ünlü isim o pozlarını İnstagram hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı. Özilhan2ın o pozlarına İnstagram'da binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncuya "Parlıyorsun" yorumları yapıldı. İşte Yasemin Özilhan'ın o pozu...

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