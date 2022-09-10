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Filistinli model Bella Hadid cüretkar pozlarıyla nefesleri kesti. Deniz kenarında çıplak poz verdi

Filistinli model Bella Hadid cüretkar pozlarıyla nefesleri kesti. Deniz kenarında çıplak poz verdi

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid verdiği pozlarla gündemlerden düşmüyor. Ablası gibi modaya yön veren ünlü model çıplak pozlarıyla gündemi salladı.

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Ünlü model Yolanda Hadid'in kendisi gibi model olan kızları dünyaca ünlü manken Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler güzellikleri ile dünya gündeminden düşmüyor.

İç çamaşırsız poz vermişti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü model Bella Hadid geçtiğimiz günlerde verdiği iç çamaşırsız pozları müslümanlık ile ilgili sözleri ile uzun süre gündemlerden düşmemişti. 

16 yaşında modellik hayatına atılan Bella Hadid aynı zamanda başka sektörlerde de adını duyuruyor. Hadid geçtiğimiz günlerde müslüman kültüründen uzak büyümenin onu üzdüğünü söyleyerek gündemlere bomba gibi düşmüştü.

"Müslüman kültüründe büyümek isterdim"

Ünlü bir dergiye verdiği röportajda annesiyle babasının kendisi 4 yaşındayken boşanması nedeniyle babasından ayrıldığını, böylece Filistin kökeninden uzaklaştığını belirtmiş ve "Müslüman kültüründe büyüyebilmeyi çok isterdim. Uzun süre içimdeki Filistinliyi çok özledim ve bu beni yalnızlığa itti" ifadelerini kullanmıştı. 

Ünlü oyuncunun bu sözleri birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Şimdilerde müslüman bir kızı canlandıracağı projesi için hazırlanan Bella Hadid 'Ramy' dizisi için kamera karşısına geçecek. 

Cüretkar pozları nefes kesti

Dünyaca ünlü manken bu defa bir dergi için verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme bomba gibi düştü. Cüretkar pozları ve kusursuz fiziğini sergileyen Bella Hadid herkesi kendine hayran bıraktı. 

Deniz yıldızı ve deniz kabuğu ile göğüslerini kapatan model o pozlarını İnstagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Bella Hadid'in o pozları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid'in o pozları...

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