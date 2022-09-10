Ersan Şen saç baş yoldurdu, Barış Yarkadaş çıldırdı! Hadi Özışık yorumladı...

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti'yi "HDP'nin oylarıyla kazanılan belediyelerden ihaleleri almakla" suçladı... Belgelerini yayınladı. Canlı yayında Ersan Şen söyledikleriyle adeta saç baş yoldurttu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ekranda yaşanan o tartışmayı ve siyaset sahnesine yansımalarını yorumladı...

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Eski CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş ile İYİ Parti arasındaki 'İhale' tartışmasında tansiyon düşmüyor. Barış Yarkadaş'tan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Parti'ye yeni eleştiriler geldi. "Bu nasıl bir siyasi tavırdır" Yarkadaş "HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır." diye konuşmuştu.

İYİ Parti'den Barış Yarkadaş'a suç duyurusu

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş'ın iddiaları üzerine İYİ Parti adına 'Suçu bildirmeme' ve 'İftira' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Yarkadaş, bu gelişmelerin ardından İYİ Parti'nin suç duyurusuna bir TV programının canlı yayınında yanıt verdi. Yarkadaş "ihale iddiasının detaylarını paylaştı: "İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor."

Suçlamaların odağındaki Bedri Yaşar canlı yayına bağlandı. Tam Barış Yarkadaş Bedri Yaşar'a soru soracak bu sefer devreye ekranların kadrolu tartışmacısı Avukat Ersan Şen girdi... Barış Yarkadaş'ı sabote etmeye çalıştı. İşte o andan sonra canlı yayında olaylar çığırından çıktı... Ersan Şen söyledikleriyle ekran başındakilere saç baş yoldururken, karşısındaki Barış Yarkadaş'ı da çıldırtmayı başardı...

İnterethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, o anları ve sonrasında yaşayanları kendi Youtube kanalında yorumladı...

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