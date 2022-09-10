Ekmeğe zam yolda! Yakında bir ekmek 6 TL'den satılacak

Enerji fiyatlarına üst üste gelen zamlar ve buğday fiyatlarının da düşmemesi sonrası ekmeğe zam göründü. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yakın dönemde 6 liradan satılabileceğini söyledi

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Son bir yılda enerji fiyatlarına yapılan zamlar her şeyin fiyatını ikiye katlarken sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50.8, doğalgaza ise yüzde 49.5 zam geldi. Dev enerji zamları sonrası meredeyse iki ayda bir zamlanan ekmek fiyatına maliyet zammının yolda olduğu belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ise yine sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam yaptı.

4 liraya satılan ekmek 5.7 liraya mal oluyor

Karar'ın haberine göre; enerji zamlarının otomobilden giyime kadar birçok sektörde etiketlere zam olarak yansıması beklenirken, bir haber de temel gıdalardan olan ekmek fiyatları için geldi. Halihazırda İstanbul’da 4 liradan satışa sunulan 210 gramlık ekmeğin maliyetinin 5 lira 70 kuruşu bulduğunu söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yakın dönemde 6 liradan satılabileceğini belirtti.

Un krizi aşıldı ancak...

Un krizinin aşıldığını ancak elektrik ve doğalgaza gelen zamların fiyatlara yansıtılacağını belirten Kolivar, "Geçen sene eylül ayında 200 gram ekmek 2 buçuk liraydı, kilosu ise 12 lira 50 kuruştu. Bu sene ise 200 gram ekmek 4 lira, kilosu ise 19 liraya çıktı. Toplamda ekmeğe yüzde 53 zam yapılırken, maliyetler ise başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere tüm girdiler yüzde 200-300’den fazla arttı. Geçen sene 150 liraya aldığımız maya bu sene 350 liraya çıktı. Bunların yanı sıra işçilik maliyetleri de sigorta primleri vs de yüzde 100’e yakın arttı" dedi.

Ekmek Temmuz'da 4 lira olmuştu

Kolivar, yetkililere beraber maliyet yapma çağrısında bulunarak, 6 liranın bile maliyetleri kurtarmadığını fırıncı esnafını 7 buçuk liranın kurtarabileceğini ifade etti. İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı Temmuz ayında alınan kararla 4 TL’ye yükseltilmişti.