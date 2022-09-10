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Bücür Cadı büyüdü bir de anne oldu! O hallerini gören nostalji yaşıyor "bu ne güzellik"

Bücür Cadı büyüdü bir de anne oldu! O hallerini gören nostalji yaşıyor "bu ne güzellik"

2000'yi yılların gözde dizilerinden Bücür Cadı ile adını duyuran ünlü oyuncu Merve Erdoğan anne oldu. Kızıyla ilk fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

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2000 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan tüm Türkiye'yi erkanları başına toplayan meşhur dizi Bücür Cadı oyuncuları ile son dönemlerde sık sık gündem oluyor. Aradan geçen 22 yılın ardında oyuncular artık bambaşka projelerde isimlerini duyuruyor.

Bücür Cadı'nın Zeliş'i evlendi

Dizinin sevimli kızı 'Zeliş' karakterine hayat veren ve akıllara kazınan ünlü oyuncu Merve Erdoğan ise şimdilerde 31 yaşında evli, çocuklu bir kadın oldu.

Ekranlarda son olarak ATV ekranlarında yayınlanan başrolünü Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın oynadığı Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı 'Gülizar' karakteriyle gördüğümüz ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl mart ayında müzisyen sevgilisi Mert Carim ile dünyaevine girmişti.

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurmuştu

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü çift aşk dolu evlilikleriyle herkesi mutlu ederken geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri müjdeli haberi takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Merve Erdoğan geçtiğimiz hafta doğum için hastaneye yatmış, 'Zehra Mercan' adını verdikleri kızını kucağına almış ve ilk kez anne olma duygusunu tatmıştı.

"Dünyanın en güzel duygusu..."

Ünlü oyuncu kızı Zehra Mercan ile çekildiği ilk fotoğrafını İnstagram hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı. Erdoğan o fotoğrafa "Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum..."

"Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah... Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni alırken sosyal medya kullanıcıları tarafından "Elimizde büyüdün Zeliş", "Hey gidi günler... hayırlı olsun" yorumları yapıldı. İşte Merve Erdoğan'ın kızıyla ilk pozu...

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