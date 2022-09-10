Türkiye, Fransa'ya tek sayı farkla yenildi! 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'ya uzatmalarda 87-86'lık skorla mağlup olarak 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti.Abone ol
Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şamiyonası son 16 turunda bugün Fransa ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 77-77 beraberlikle bitti.
Uzatmalarda maçı 87-86 kazanan Fransa çeyrek finale yükselirken, Türkiye Avrupa Şampiyonası’na veda etti.
İlk çeyrek sonucu | Türkiye 11-18 Fransa
2. çeyrek sonucu | Türkiye 35-43 Fransa
3. çeyrek sonucu | Türkiye 57-49 Fransa
4. çeyrek sonucu | Türkiye 77-77 Fransa
Cedi kaçırdı maç uzadı, son şans bize geldi ama Furkan...
Maçın kırılma anı son periyotta 77-75 öndeyken, Fransa'nın aldığı teknik faul sonrası Cedi Osman'ın üst üste 2 serbest atışında isabet bulamaması, ardından kenardan başlayan oyunda topu kaybetmemiz ile karşılaşmanın son hücumunda Furkan Korkmaz'ın topu elinden kaçırması oldu. Milliler son atağı sayıya çevirebilseydi turu atlayan taraf olacaktı.