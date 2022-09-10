'İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçmek için 3 milyon dolar aldı' iddiası! Cafer Mahiroğlu açıkladı...

Medya kulislerinde İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'yi bırakıp Halk TV'ye geçmesinin nedeninin aldığı 3 milyon dolar olduğu iddiası konuşuluyor. Küçükkaya'ya Halk TV'ye transfer parasını da Ekrem İmamoğlu'nun ödediği öne sürülüyor. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, İsmail Küçükkaya'nın harayı kimden aldığını açıkladı...

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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gazeteci “İsmail Küçükkaya’nın Fox TV’den transferi için 3 milyon dolar verildiği” ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayın İmamoğlu finanse etti” iddialarıyla ilgili konuştu. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'e konuşan Halk TV'nin patronu Mahiroğlu'nun o açıklamaları...

“Biz CHP'ye yakın değiliz”

- Kişisel olarak bir Cafer Mahiroğlu var, bir de Halk TV var. Eğer kastınız Cafer Mahiroğlu'nun kendi kimliği ise, evet ben CHP'li bir aileden geliyorum, CHP'liyim. Halk TV öyle değil, Halk TV Türkiye'de haksızlıkları dile getiren bir televizyon ve toplumun tüm katmanlarının sorunlarını dile getiriyor.

Bize gelişinin parayla bir ilgisi yok

(Cafer Mahiroğlu İsmail Küçükkaya'ya 3 milyon dolar transfer parası verdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayın İmamoğlu finanse etti)... “Bunu ben de okudum. Aslında bir site, sürekli bizimle ilgili haber yapıyor. Yapabilir, en doğal hakkı. Fakat elinde veri, bilgi olması lazım. En azından benimle ilgili bir şey yazıyorsanız beni aramak zorundasınız. Doğru kabul edersiniz, etmezsiniz. Ulaşan yok, arayan yok, soran yok. 3 milyonları yazıyorlar. Sürekli yazıyor. İftira, yalan.

Küçükkaya'yı 15 yıldır tanırım

- Ona ben bir açıklık getireyim. İsmail (Küçükkaya) parasını FOX'tan aldı. İsmail Bey bunu kendisi de açıkladı. Ben kendisini yaklaşık 15 yıldır tanıyorum, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği zamanından tanıyorum. Sonra FOX'ta çok iyi bir 10 yıl geçirdi. Türkiye'nin sevdiği haberlerinin güvenilirliği tartışma götürmeyen bir program yapıyordu.

Küçükkaya parasını FOX'tan aldı

- Herkesin gıpta ile izlediği biriydi. Ben de dolayısıyla izleyip beğeniyordum. Ben ona ‘Birlikte çalışabilir miyiz?’ diye sordum. Herkes de sorar bunu ama İsmail'in bize gelişinin parayla bir ilgisi yok. FOX'tan, çalıştığı son günün primine varana dek alıp geldi. Yani o, parasını FOX'tan aldı. Bundan bile haberdar değiller.

İsmail ne istediyse onu verdik

- Biz Halk TV olarak ona yeni bir açılım yapma imkanı sunduk. Sabah haberlerinde çok güçlüydü, onu verdik. Akşam bir program yapmak istiyordu; onu teklif ettik, kabul etti. Halk TV'yi kendini yenileme fırsatı olarak gördü. Sonuçta biz FOX'tan farklı olarak, haber kanalıyız.