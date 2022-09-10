Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz ve fatura açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz tedarikçilerinin sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğimizi söyledi ve fiyat artışına ilişkin devlet desteğinin sürdüğünü belirtti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te temel atma töreninde konuştu. Avrupa'da bir enerji krizine değinen Bakan Dönmez "Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğal gazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler.

"Kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz"

Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah."

"100 liralık faturanın 80 lirasını..."

Fiyatlar konusunda Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Dönmez, "Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımızı, bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.