İsveç Başbakanı’ndan 'U-dönüşü'! : Türkiye’ye iade etmeyeceğiz

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye ile 3'lü mutabakat imzalayan İsveç'te yarın yapılacak seçim öncesi Başbakan Magdalena Andersson, 'u dönüşü' yaptı. Terör örgütü üyeliğinden iadesi istenenleri iade etmekten vazgeçen Andersson, "Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir Kürdü Türkiye’ye teslim etmeyeceğiz” dedi.

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İsveç’te yarın yapılacak kritik oylama öncesinde başbakan Magdalena Andersson açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya girmek isteyen İsveç’in üyeliğini Türkiye veto etmişti. Haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de taraflar bir araya gelirken Türkiye ikna edilmiş ve bir mutabakat imzalanmıştı.

Sol Parti'yi eleştirmişti

Türkiye’nin terörle mücadelede işbirliği yapılması çağrısına olumlu yanıt veren İsveç, Ankara’nın iadesini istediği isimleri göndereceğinin sinyalini vermişti. İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye ile işbirliği yapılacağını duyururken, terör örgütü paçavralarıyla poz veren Sol Parti’yi de eleştirmişti.

Hiçbir Kürdü iade etmeyeceğiz!

Fakat Andersson, seçime saatler kala açıklamalarda bulundu. Andersson, “Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir Kürdü Türkiye’ye teslim etmeyeceğiz” dedi. “İsveç vatandaşı olan hiçbir Kürdü Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz" diyen Anderson şöyle devam etti:

Türkiye'yle yaptığımız anlaşmaya göre...

"Terör eyleminde bulunmayan herkes İsveç yasalarının koruması altındadır. Ben İsveç Başbakanı olduğum müddetçe Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğim. Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya göre İsveç kimliğine sahip hiçbir Kürt iade edilmeyecek.”