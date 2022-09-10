Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşklarını ilan etmişlerdi! Bakın iki oyuncunun arasını kim yapmıs

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz ve oyuncu Kaan Yıldırım geçtiğimiz günler el ele poz vererek aşk yaşadıklarını ilan etmişlerdi. Bakın büyük aşk kimin sayesinde ortaya çıkmış...

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Son dönemlerde aşk hayatıyla ilgili ortaya atılan çeşitli iddialarla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ilk evliliğini 'Adı Mutluluk' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu ile 2016 yılında yapmıştı

Adı ünlü güzellerle anılmıştı

Oyuncu çift üç yıl süren evliliklerini ortaya atılan ihanet iddiaları nedeniyle sonlandırmışlardı. Ayrılık sonrası hayatına uzun süre kimseyi almayan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım 2 yıl önce pop müziğinin ünlü ismi Hadise ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Hadise ile bir buçuk yıl büyük bir aşk yaşayan Yıldırım, bir ayrılık daha yaşamıştı. Ayrılığın ardından adı bir süre oyuncu Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım aradığı aşkı yine bulamamıştı.

Yargı'nın Avukat Ceylin'ine gönlünü kaptırmış

Hande Erçel'in aşk iddialarını "Biz arkadaşız" sözleriyle kestirip atması sonrası ünlü oyuncunun kiminle aşk yaşadığı merak konusu olmuştu. Yıldırım gönlünü Yargı dizisinin 'Avukat Ceylin'i' Pınar Deniz'e kaptırıldığı ortaya çıkmıştı.

Aşkları birlikte çıktıkları tatilde çektikleri bir fotoğraftaki bileklik ve gözlükle orataya çıkan ikili aşklarına dair hiçbir açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde birlikte Melike Şahin konserine gelen ünlü çift ele ele konsere girip aşklarını böyle ilan etmişlerdi.

Aşklarının mimarı bakın kimmiş...

Her şeyin güzel gittiğini söyleyen çiftin yankı uyandıran aşklarının mimarının kim olduğu ortaya çıktı. Kaan Yıldırım'ın yakın dostu olan Erşan Kuneri'nin Tumtum'u Uraz Kaygılaroğlu ikilinin arasını yapmış.

Kaygılaroğlu, yakın arkadaşı Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'i geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen doğum günü partisinde oyuncu ikiliyi birbiriyle tanıştırmış. Birbirlerinden hoşlanan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum günü partisinde aşklarının ilk adımını atmış.