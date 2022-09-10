Kısmetse Olur bitti kaos bitmedi! Ayça'nın Hazal Atabek'e sözleri kavga çıkaracak

Kısmetse olur adlı evlilik yarışmasının gelin adayları Ayça ve Hazal Atabek yarışmadan sonra yepyeni bir skandala imza attı. Ünlü isimler eski sevgili kavgalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 7 gelin 7 damat adayının bir evde flört etmesini konu alan bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur 2017 yılında evlilik programlarının yayından kaldırılması ile sonlanmıştı.

Çıkan detaylar deprem etkisi yaratmıştı

Şimdilerde Melis, Cansel, Adnan gibi adayların değişimleri ile sık sık gündeme gelen yarışma son olarak eski gelin adayı Ayça ve Hazal Atabek'in tartışmasıyla tekrardan gündeme bomba gibi düştü.

Yarışma sürecinde her zaman aralarında sorun olan Ayça ve Hazal yarışmanın bitmesine rağmen aralarındaki sorunları bitirmedi. Programın ilk çiftlerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ayça ve Emre çifti kısa bir süre sonra Ayça ile ilgili ortaya çıkan detaylar yüzünden ayrılmıştı.

İlk önce eski sevgilisi, sonra eski nişanlısı

Gelin adaylarından Ayça'nın bir AVM'de eski nişanlısı ile görüntülenmesi üzerine eski nişanlısını unutamadığı ve bu yüzden yarışmaya katıldığı iddiaları o dönem yarışmada sarsıntı yaratmıştı.

Ayça'nın yarışmadan elenmesi ile Hazal Ataberk yarışmaya katılmış ve Emre'ye aşk yaşamaya yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra Emre'nin maddi durumundan vurarak ayrıldıklarını Youtube kanalından duyurmuştu.

"Hazal benim artıkçım"

Daha önce Ayça'nın eski sevgilisi Emre ile aşk yaşayan Hazal Atabek şimdilerde Ayça'nın asla hayır diyemediği uğruna Emre ile olan aşkının bitirdiği Halil'le şimdilerde aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Bunun ardından Ayça Kısmetse Olur fanları tarafından bilinen Youtuber Berkay ile çektiği bir videoda Hazal ve eski nişanlısının aşklarına dair şok eden açıklamalarda bulundu.

"Hazal zaten benim artıkçım arkadaşlar! Kimi bıraksam onu alıyor!" diyen Ayça Ekin Beğen'in sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.