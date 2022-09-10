'Toplu mezar kazılıyor' iddiasında bulunup halkı galeyana getiren provokatör yakalandı!

GAZİANTEP'te "toplu mezar kazılıyor” iddiasında bulunan provokatör M.H. yakalandı. Şahsın; tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık vb. gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şahıs sosyal medyadan "Görmüş olduğunuz gibi şehitliklere sayısız mezarlar kazılıyor. Evlatlarımızı gömecekler buraya, şehit edecekler yavrularımızı. Bu şehitlikte yatanlardan doymadınız mı? Bunların kanını akıttığınız yetmedi." şeklinde video paylaşmıştı.

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Sosyal medya hesabından Gaziantep'te toplu mezarların kazıldığı iddiasında bulunan provokatör M.H. yakalandı.

Şahsın; tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik vb. gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda iş makineleri ile mezar kazılması ve hazır hale getirilen boş mezarlar yer almıştı. Videoyu çekerek sosyal medyadan paylaşan kişi ise görüntülerde, ''Bu videoma iyi bakın, paylaşın. Görmüş olduğunuz gibi şehitliklere sayısız mezarlar kazılıyor. Evlatlarımızı gömecekler buraya, şehit edecekler yavrularımızı. Bu şehitlikte yatanlardan doymadınız mı? Bunların kanını akıttığınız yetmedi. Şimdi Türkiye genelinde sayısız mezarlar hazırlıyorsunuz. Bakın işte burada. Doymadınız mı çocuklarımızın kanını akıtıp da nemalanmaya. Allah belanızı versin. Bunun hesabını versinler bu halka, vatandaşa. Böyle olur mu? Benim polisimi, askerimi buraya getirecekler, gömecekler göz göre göre. Yazık günah değil mi? O evlatlar kolay mı yetişiyor. Burası Gaziantep Şehitliği. Türkiye genelinde varmış, araştırdım. Yetkililerden acilen cevap istiyorum. Bu mezarları neden hazırlatıyorsunuz? Bu kadar şehit mi gelecek. Allah belalarını versin, fakir fukaranın çocuğunun kanından nemalanmak isteyen şerefsiz alçaklara'' gibi ifadeler kullanarak tepki göstermişti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu halde mezar kazılması hazırlıklarının büyükşehirler için rutin bir uygulama olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yayınlanan bir videoda Gaziantep'teki bir şehitlikte 'toplu mezar kazıldığı' öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz iddialar yer aldığı aktarıldı.

"Rutin uygulama"

Bu iddialara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, toplu halde mezar kazılması hazırlıklarının büyükşehirler için rutin bir uygulama olduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzemdir. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır. Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş da, provokatöre ilişkin paylaşımda bulundu.