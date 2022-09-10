Tunç Soyer'den eleştirilere cevap! 'Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil..'

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında yaptığı konuşmaya gelen tepkilere cevap verdi. "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez" diyen Tunç Soyer, "Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının izinden yürümeyeceğiz" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle kentte tüm gün süren ve akşamında Tarkan konseriyle son bulan coşkulu kutlamaların ardından bugün Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Yaptığı konuşmaya MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere bir çok kesimden tepki gelen Soyer, "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez." mesajı verdi.

Tunç Soyer'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: "Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz. "

Tunç Soyer'in hangi sözleri tepki çekti? CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" dedikten sonra şöyle devam etmişti: "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular."

Bahçeli: Tedavisi olmayan devşirme hastalığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmanlı'yı hede alıp Yunan'a tek laf etmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." dişe tepki göstermişti.

Çelik: Yaptığı şey şuursuzluk

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tunç Soyer'i, "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" sözleriyle eleştirmişti.

Kalabalığa karışıp kalanların tohumları...

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, "Atina Belediye Başkanı Tunç Soyer’i izleyince bir kez daha anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz! O gün kalabalığa karışıp kalanların tohumları yüzyıl sonra bu toprakların evlatlarına, atalarına nefret kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız." ifadelerine yer verdi.