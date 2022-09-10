Adana'da dehşeti yaşadı! Midesinin yüzde 30'u alınan Burcu'ya 135 dikiş atıldı

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Anne ve babası hayatını kaybeden Burcu T. (31), arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada iddiaya göre 2 yıl önce görüşmeyi kestiği eski erkek arkadaşı Umut E.'nin (41) bıçaklı saldırısına uğradı.