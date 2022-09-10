Adana'da dehşeti yaşadı! Midesinin yüzde 30'u alınan Burcu'ya 135 dikiş atıldı
ADANA'da eski erkek arkadaşı tarafından boğazı, karnı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan güzellik uzmanı Burcu T., hastanede 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kazandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 30 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Anne ve babası hayatını kaybeden Burcu T. (31), arkadaşıyla kaldığı evinden aşağı indiği sırada iddiaya göre 2 yıl önce görüşmeyi kestiği eski erkek arkadaşı Umut E.'nin (41) bıçaklı saldırısına uğradı.
Umut E., olaydan hemen önce satın aldığı ekmek bıçağıyla Burcu T.’nin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Çığlık seslerini duyup yardıma koşan esnaf, havlularla Burcu T.’ye tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Burcu T.’yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ambulanstayken bilinci kapanan Burcu T. ameliyata alındı. Entübe edilen Burcu T., daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.
Platonik aşıkmış
Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Umut E.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Umut E. ifadesinde ise, “Burcu T.’ye platonik olarak aşıktım” dedi.