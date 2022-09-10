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Erdoğan'ın resti sonrası ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit! CAATSA'yı uygularız

Erdoğan'ın resti sonrası ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit! CAATSA'yı uygularız

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin, Rus yapımı savaş uçakları alması halinde "yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini" söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, F-16 savaş uçaklarının ABD'den tedarikine izin verilmemesi durumunda Türkiye'nin alternatif uçak arayışı içerisine yönelebileceğine ilişkin değerlendirmelerinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin, Rus yapımı savaş uçakları alması halinde "yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini" savundu.

"Türkiye'yi Rus silahlarını ve teçhizatlarını satın almaktan kaçınmaya çağırıyoruz"

ABD'li yetkili, Türkiye'nin köklü ve değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, "S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki, tüm müttefiklerin Varşova'daki 2016 NATO Zirvesi'nde Rus teçhizatına bağımlılığı azaltma taahhütleriyle doğrudan çelişmektedir" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Türkiye'yi ve ABD'nin tüm ortaklarını ve müttefiklerini, Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan ek S-400 sistemleri de dahil olmak üzere gelecekte Rus silahlarını ve teçhizatlarını satın almaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Yetkili ayrıca, aksi taktirde CAATSA yaptırımlarının devreye gireceğine dikkat çekerek, "Bu tür tedarik işlemleri, ayrı ayrı ve halihazırda uygulananlara ek olarak CAATSA yaptırımlarına tabi olabilir" diye konuştu.

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