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Eski Rus ajanından çarpıcı sözler: "Savaşı çoktan kaybettik"

Eski Rus ajanından çarpıcı sözler: "Savaşı çoktan kaybettik"

Eski Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) albayı İgor Girkin, Kremlin'in savaşı çoktan kaybettiğini savundu.

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FSB albayı İgor Girkin, pazartesi günü Telegram'daki yaklaşık 430 bin takipçisiyle paylaştığı mesajında, "Ukrayna'daki savaş, Rusya tamamen mağlup edilene kadar sürecek. Savaşı çoktan kaybettik, sonun gelmesi an meselesi" ifadelerini kullandı.

2014'te Donbas bölgesindeki çatışmalarda önemli rol oynayan Girkin, Kremlin destekçisi Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı militanları örgütlemiş, daha sonra da aynı yıl DHC'nin savunma bakanlığını üstlenmişti.

İç istihbarat örgütü FSB'den emekli asker, 2014'te Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden DHC ve Luhansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerinin komutanı olarak da görev yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta askeri operasyon emri vererek savaşı başlatmadan önce DHC ve LHC'nin bağımsızlığını tanıdığını duyurmuştu.

Girkin, Rusya'da Kremlin'i eleştiren milliyetçi ve savaş yanlısı bloggerlar arasında yer alıyor.

Birleşik Kraliyet Hizmetleri Enstitüsü'nden (RUSI) araştırmacı Mark Galeotti, söz konusu bloggerların bazılarının cephedeki askerlerle iletişim halindeki emekli askerler olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian'a konuşan Galeotti, şu ifadeleri kullandı:

Bu kişilerden bazıları çok güvenilir kaynaklar değil. Fakat Girkin gibi kişiler bahsettikleri konulara dair bilgi sahibi ve cephedeki askerlerle iletişim kurdukları ya da durum hakkında sağlam bilgileri olduğu belli.

Girkin, bu haftaki başka bir paylaşımında da "Gelecek iki ila üç ayda büyük bir zafer beklemeyin. Kremlin'deki yetkililer taktiklerini değiştirmezse korkunç bir yenilgiyle karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan emekli asker, "Batı medyası benim düşmanım" diyerek Guardian'ın yorum talebini reddetti.

Kaynak: Independent Türkçe

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