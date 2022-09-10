İzmir'de muhteşem gece: 100.yılda Tarkan söyledi, yüzbinler çoştu!
İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne alan Megastar Tarkan, yüzbinlerce İzmirliyi coşturdu. Renkli görüntülere sahne olan muhteşem gecede 100. yıl çoşkusu Megastar ile zirveye taşındı. İşte İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümünün kutlandığı görkemli gecede İzmir'de yaşananlar...
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu çerçevesinde kentte gün boyunca birçok etkinlik yapıldı.
Günün sonunda ise Megastar Tarkan, konser vermek üzere Gündoğdu Meydanı’nda kurulan sahneye geldi. Saatler 22.00’ı gösterdiğinden sahneye çıkan Megastar Tarkan ile beraber coşku zirveye taşındı.
"Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref"
Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar alanı dolduran yüzbinlerce İzmirli, Megastar Tarkan’ın şarkılarıyla büyük bir coşku yaşadı. Konseri esnasında konuşan Tarkan, “İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun. Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim” dedi.
Öte yandan, Tarkan konserde İzmir Marşı okurken, bir kişi sahneye atladı. Bu esnada İzmir Marşı yarıda kalırken, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği kişi Tarkan’a ulaşamadan sahneden indirildi.