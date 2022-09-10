İzmir'de muhteşem gece: 100.yılda Tarkan söyledi, yüzbinler çoştu!

"Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref"

Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar alanı dolduran yüzbinlerce İzmirli, Megastar Tarkan’ın şarkılarıyla büyük bir coşku yaşadı. Konseri esnasında konuşan Tarkan, “İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun. Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim” dedi.