Müzede toplu halde sergilenecek! Bir ilk: 19 parça Kabe örtüsü Türkiye'de

Kâbe örtülerinden çeşitli yıllara ait 19 parça Türkiye’ye getirildi. İpek üzerine altınla işlenmiş hat süslemeleri bulunan örtüler, Türkiye’de ilk olarak bir müzede toplu halde sergilenecek.

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İlk inşaatını Hz. Âdem’in yaptığına ve bugünkü şeklini Hz. İbrahim’in verdiğine inanılan Kâbe, tarihin erken dönemlerinden beri içeriden ve dışarıdan kıymetli kumaşlarla örtülüyor. Geçmişte yün ve pamuklu kumaşlarla örtülen Kâbe, Osmanlı döneminde itibaren ipekli kumaşlarla örtülmeye başlanmıştı. Bugün Suudi Arabistan’ın bu amaçla kurduğu ‘Mesnail Kâbe’ isimli fabrikada ipekten üretilen örtülerin ayetlerle yapılan süslemesinde ise altın ve gümüş kullanılıyor. Altın iplik, kumaş üzerine elle işleniyor.

Arefe günü değiştiriliyor

Tarihte kırmızı, yeşil, beyaz gibi renkler kullanılmış olsa da Kâbe’de artık dışarıda siyah örtü, içeride Yeşil örtü kullanılıyor. Bu örtü her yıl Hac döneminde Kurban Bayramı arifesinde değiştiriliyor. Eski örtü ise bölümlere ayrılarak ülkeye gelen yabancı devlet başkanlarına ve İslam’a hizmet etmiş önemli kişilere hediye olarak veriliyor.

19 parça Türkiye'de

Kırıkkale’de inşa edilen İslami Değerler Külliyesi’nde ise ilk kez Kâbe örtülerinden 19 parça bir arada sergilenecek. Kalıcı müzeye bu eserleri kazandıran ve geçmişte Türkiye’nin Cidde Basın Ataşesi olarak görev yapan Bahattin Akyön örtülere ilişkin şunları anlattı:

“Kâbe’nin anahtarı, Peygamber Efendimizden bugüne kadar Eş Şeybi ailesinde bulunuyor. Bu saygın aile, Türkiye’ye olan ilgisi ve kişisel dostluğumuz nedeniyle, çeşitli yıllara ait parçaları armağan etmişti. Bu çok kıymetli parçaları herkesin görmesini istedim ve Siyer-i Nebi ve Mushafı Şerif olarak kurduğumuz iki müzede isteyen herkesin görebilmesi için sergilemek istedik. 19 parça içinde ‘Samediye’ denilen, İhlâs Suresi’nin işlendiği çok kıymetli parçalar da var. 18 parça siyah zeminli dış örtüden. Bir parça ise yeşil zeminli iç örtüden bir bölüm. Bunlara ek olarak bir de Medine’den Mescidi Nebevi’de, Ravza-ı Mutahhara bölümünde, iç kısma örtülen kırmızı örtü bulunuyor. Ayrıca, Peygamber Efendimizin mübarek ayak izine ait birebir kopyası, birebir aynı olduğuna ilişkin belgesiyle birlikte ölçü kabı ve başka bazı eşyalarından örnekler de var.”

Çalışmalar sürüyor

Her biri aynı zamanda hat sanatının eşsiz örneklerinden olan örtüler çok dikkatle korunuyor. Müzenin son şeklini verebilmek için İslami Değerler Külliyesi yönetimi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerinin çalışması sürüyor.

Tamamen hayırsever katkılarıyla yapılan külliye içinde cami, kadınlar mescidi, kütüphane gibi bölümler yanında iki ayrı müzede, çok sayıda Kuran ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in yaşamındaki önemli olayların anlatıldığı bir maket sergisi de bulunuyor.