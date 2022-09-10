Altılı masa çatırdıyor! Saadet Partili isim 4 ismi işaret etti! Millet İttifakında yerleri olamaz

Altılı masada tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP'li 4 isme 'İttifakta yerleri olamaz' diyerek çok sert tepki gösterdi. Erduran, ''Biri ecdadıma küfreder, diğeri dinime söver, öbürü kültürümü yok sayar, bir diğeri de PKK'ya destek verir. Sayın Kılıçdaroğlu ülke birliğini yeniden tesis etmek için gayret göstersin bunlar da birliğin temeline dinamit koysun. Bu zihniyetin millet ittifakında yeri olamaz.'' ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu'nu yerden yere vurdu.

Bu dört CHP'linin 'birliğin temeline dinamit koyduğunu' belirten Erduran, "Bu zihniyetin Millet İttifakı'nda yeri olamaz" dedi.

"Bu zihniyetin Millet İttifakı'nda yeri olamaz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erduran, ''Biri ecdadıma küfreder, diğeri dinime söver, öbürü kültürümü yok sayar, bir diğeri de PKK'ya destek verir. Sayın Kılıçdaroğlu ülke birliğini yeniden tesis etmek için gayret göstersin bunlar da birliğin temeline dinamit koysun. Bu zihniyetin millet ittifakında yeri olamaz.'' ifadelerini kullandı.