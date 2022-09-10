Fatih Karagümrük, bir puanı uzatmada kurtardı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi Karagümrük'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Diagne'den gelirken Giresunspor'un golünü 75. dakikada Bajic kaydetti.Abone ol
Süper Lig'in 6. hafta müsabakasında Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmada ev sahibi Karagümrük'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Diagne'den gelirken Giresunspor'un golünü 75. dakikada Bajic kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 5'e, Giresunspor ise 7'ye yükseltti.
Karagümrük, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Giresunspor ise haftayı bay geçecek.
Fatih Karagümrük 1-1 Bitexen Giresunspor
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz (Dk. 79 Ricci), Ozdoev (Dk. 79 Burak Kapacak), Colley (Dk. 58 Kouassi), Borini, Diagne
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia (Dk. 57 Görkem Sağlam), Sergio (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 70 Kuwas), Borja Sainz (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 85 Sergen Piçinciol)
Goller: Dk. 75 Bajic (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+2 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 25 Colley, Dk. 62 Salih Dursun, Dk. 74 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Campuzano, Dk. 33 Mejia, Dk. 90+6 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)