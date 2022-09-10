BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de 3 futbolcu liste dışı kaldı! Birisi yeni transfer

Fenerbahçe'de 3 futbolcu liste dışı kaldı! Birisi yeni transfer

Fenerbahçe yaptığı açıklamayla; Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü; Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini ve bu oyuncuların sezonun ilk yarısı boyunca görev alamayacağını açıkladı.

Sarı-Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemiştirler.

Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır.

"Bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir.

Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege'de Yunan provokasyonu! Ro-Ro gemisine taciz ateşi! Anında karşılık verildi
Ege'de Yunan provokasyonu! Ro-Ro gemisine taciz ateşi! Anında karşılık verildi
İngiltere'nin yeni kraliçesinin takacağı taçta dikkat çeken 'Osmanlı' detayı!
İngiltere'nin yeni kraliçesinin takacağı taçta dikkat çeken 'Osmanlı' detayı!
Müzede toplu halde sergilenecek! Bir ilk: 19 parça Kabe örtüsü Türkiye'de
Müzede toplu halde sergilenecek! Bir ilk: 19 parça Kabe örtüsü Türkiye'de
CHP'li Gürsel Tekin'den Tunç Soyer paylaşımı! Desteğini açık açık ilan etti
CHP'li Gürsel Tekin'den Tunç Soyer paylaşımı! Desteğini açık açık ilan etti
'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı!
'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı!
Eski Rus ajanından çarpıcı sözler: "Savaşı çoktan kaybettik"
Eski Rus ajanından çarpıcı sözler: "Savaşı çoktan kaybettik"
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü, arılara da söylendi
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü, arılara da söylendi
Kek lezzetinden, komşular hasetinden çatlıyor! Babata keki mısır unuyla ayrı bir güzel olacak
Kek lezzetinden, komşular hasetinden çatlıyor! Babata keki mısır unuyla ayrı bir güzel olacak
'Toplu mezar kazılıyor' iddiasında bulunup halkı galeyana getiren provokatör yakalandı!
'Toplu mezar kazılıyor' iddiasında bulunup halkı galeyana getiren provokatör yakalandı!
Tunç Soyer'den eleştirilere cevap! 'Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil..'
Tunç Soyer'den eleştirilere cevap! 'Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil..'