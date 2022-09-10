Dünyanın peşinde olduğu o sır bu odada saklanıyor! İsteseniz de giremezsiniz

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki in Shi Huang Türbesi

1974'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunan, her birinin yüz ifadesi farklı olan ve büyük bir gizem taşıyan binlerce adet toprak askerin bulunduğu bu mekana girişler ve araştırmalar Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kısıtlanmıştır.