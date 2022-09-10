Dünyanın peşinde olduğu o sır bu odada saklanıyor! İsteseniz de giremezsiniz
Dünyada asla göremeyeceğimiz yerlerin olduğunu biliyor musunuz? Bu yerlere gitseniz de içeri giremiyorsunuz. Hemen hemen hepsinin kendince bazı şartları ve gerekçeleri var. İşte o gizemli yerler...
White's Gentlemen's Club
Londra'nın en eski ve özel kulübü, 18. yüzyılda popüler hale gelmiş bu kulübün üyeleri zengin ünlü ve soylu insanlar. Sıradan insanların bu kulübe girmesi yasak.
Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki in Shi Huang Türbesi
1974'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunan, her birinin yüz ifadesi farklı olan ve büyük bir gizem taşıyan binlerce adet toprak askerin bulunduğu bu mekana girişler ve araştırmalar Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kısıtlanmıştır.
Bu gizemli heykellerin "İlklerin imparatoru" olarak bilinen Çin Şı Huang'ın mezarını koruduğuna inanılmaktadır.
Boyları 183-195 santimetre arasında değişen toprak askerlerin bulunduğu kazı alanında çoğu hala toprak altında 8.000 asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu tahmin edilmektedir.