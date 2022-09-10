BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  SPOR

Konyaspor, Bruno Paz'la kazandı: 1-0

Konyaspor, Bruno Paz'la kazandı: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Abone ol

Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle karşılaşma, Eskişehir'de oynandı.

4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.

12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.

40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarı

66. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Endri Çekiçi'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Bytyqi'nin ortasını Soner Dikmen kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Bruno Paz, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

73. dakikada Arabam.com Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Atakaş Hatayspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonucu topla buluşan Soner Dikmen, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dikmen'in vuruşunda Erce Kardeşler, gole izin vermedi.

74. dakikada Arabam.com Konyaspor net fırsattan yararlanamadı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.

87. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi.

Maç, yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Müzede toplu halde sergilenecek! Bir ilk: 19 parça Kabe örtüsü Türkiye'de
Müzede toplu halde sergilenecek! Bir ilk: 19 parça Kabe örtüsü Türkiye'de
CHP'li Gürsel Tekin'den Tunç Soyer paylaşımı! Desteğini açık açık ilan etti
CHP'li Gürsel Tekin'den Tunç Soyer paylaşımı! Desteğini açık açık ilan etti
'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı!
'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı!
Eski Rus ajanından çarpıcı sözler: "Savaşı çoktan kaybettik"
Eski Rus ajanından çarpıcı sözler: "Savaşı çoktan kaybettik"
Kek lezzetinden, komşular hasetinden çatlıyor! Babata keki mısır unuyla ayrı bir güzel olacak
Kek lezzetinden, komşular hasetinden çatlıyor! Babata keki mısır unuyla ayrı bir güzel olacak
'Toplu mezar kazılıyor' iddiasında bulunup halkı galeyana getiren provokatör yakalandı!
'Toplu mezar kazılıyor' iddiasında bulunup halkı galeyana getiren provokatör yakalandı!
Tunç Soyer'den eleştirilere cevap! 'Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil..'
Tunç Soyer'den eleştirilere cevap! 'Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil..'
Hinduların 'Ganesha' heykelini suya batırdıkları etkinliklerde 19 kişi öldü
Hinduların 'Ganesha' heykelini suya batırdıkları etkinliklerde 19 kişi öldü
Kısmetse Olur bitti kaos bitmedi! Ayça'nın Hazal Atabek'e sözleri kavga çıkaracak
Kısmetse Olur bitti kaos bitmedi! Ayça'nın Hazal Atabek'e sözleri kavga çıkaracak
Yine bir kadın cinayeti! Mersin'de çocuğunu almaya giden kadını kocası öldürdü
Yine bir kadın cinayeti! Mersin'de çocuğunu almaya giden kadını kocası öldürdü