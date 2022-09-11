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Doğu Ekspresi raydan çıktı! Yolcular otobüslerle taşındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Doğu Ekspresi raydan çıktı! Yolcular otobüslerle taşındı

ANKARA’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi, vagonların raydan çıkması sonucu yolda kaldı.

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Gece saat 00.00 sıralarında Yozgat’ın Yerköy ilçesi tren garından hareket eden Doğu Ekspresi, kısa bir süre sonra Caferli köyü mevkiinde 2. vagonun raydan çıkması sonucu yolda mahsur kaldı. 

Doğu ekspresi TCDD’ye ait başka bir lokomotif ile çekilerek tekrar Yerköy Tren Garı’na getirildi. Kısa bir süre Yerköy Tren Garında bekleyen Doğu Ekspresi yolcularının kimi otobüslerle kimi de tren ile Kars’a götürüldüğü bildirildi.

Vali Ziya Polat’ta Yerköy’e gelerek hem yetkililerden bilgi aldı hem de yolcularla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yolcuların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Vali Polat, “Bu gece Ankara’dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresimiz, Yerköy’e 20 kilometre ilerde 2. Vagonun raydan çıkması nedeniyle bir kaza meydana geldi. Rabbime şükür herhangi bir can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

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