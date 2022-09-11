BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  GÜNCEL

7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını bildirdi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" İfadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı! Bu iki tarihi not alın
Foto Galeri Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı! Bu iki tarihi not alın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı
Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı
Trabzon'da iki kuzenin acı kaderi! Ambulansa yetiştirdi sonrası feci
Trabzon'da iki kuzenin acı kaderi! Ambulansa yetiştirdi sonrası feci
Kaza yapan tanker alev aldı! Ortalık kan gölüne döndü: 18 kişi hayatını kaybetti
Kaza yapan tanker alev aldı! Ortalık kan gölüne döndü: 18 kişi hayatını kaybetti
Barcelona'nın maçında üzücü olay: Bir taraftar kalp krizi geçirdi oyun yarım saat durdu
Barcelona'nın maçında üzücü olay: Bir taraftar kalp krizi geçirdi oyun yarım saat durdu
Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor: Türk'ün atasına nasıl söversin sen kimsin ulan?
Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor: Türk'ün atasına nasıl söversin sen kimsin ulan?
Bakan Soylu açıkladı: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
Bakan Soylu açıkladı: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı tarih belli oldu
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı tarih belli oldu
Altılı masa çatırdıyor! Saadet Partili isim 4 ismi işaret etti! Millet İttifakında yerleri olamaz
Altılı masa çatırdıyor! Saadet Partili isim 4 ismi işaret etti! Millet İttifakında yerleri olamaz
Fransız milletvekili Aurelien Tache, polise hakaretten para cezası aldı
Fransız milletvekili Aurelien Tache, polise hakaretten para cezası aldı
Fatih Karagümrük, bir puanı uzatmada kurtardı: 1-1
Fatih Karagümrük, bir puanı uzatmada kurtardı: 1-1