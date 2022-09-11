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Trabzon'da iki kuzenin acı kaderi! Ambulansa yetiştirdi sonrası feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da iki kuzenin acı kaderi! Ambulansa yetiştirdi sonrası feci

Kalp krizi geçiren kuzeni İsmail Yılmaz'ı hastaneye yetiştirmeye çalışan Hüsnü Yılmaz da kalp krizi geçirdi. İki kuzen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Araklı ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan İsmail Yılmaz (60), yemek yerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz'ın fenalaştığını gören amcasının oğlu Hüsnü Yılmaz (57), aracıyla kuzenini ambulansa yetiştirmek için yola çıktı. Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirdikten sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan 2 kuzen kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüsnü ve İsmail Yılmaz'ın cenazeleri ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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