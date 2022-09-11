Asist Burak Yılmaz'dan gol Oğuzhan Özyukup'tan geldi

Fortuna Sittard'da forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, karşılaşmaya damga vurdu. 62. dakikada oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın asistinde attığı golle takımını öne geçirdi.

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Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor.

Karşılaşma boyunca iyi bir oyun ortaya koyan Burak Yılmaz, taraftarların beğenisini topladı ve ayrıca Oğuzhan Özyakup'un golünde asisti yapan isim oldu.

Müsabakanın 62. dakikasında oyuna giren Oğuzhan Özyakup ise takımıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı vermiş oldu.

Deneyimli futbolcu, 71. dakikada Burak Yılmaz'dan aldığı pas sonrasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Özyakup'un füzesi, Hollanda'da futbolseverler tarafından sosyal medyada en çok paylaşılanlar arsında yerini aldı.