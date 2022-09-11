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Düğünde maganda kurşunu 2 çocuk babasını öldürdü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düğünde maganda kurşunu 2 çocuk babasını öldürdü!

TOKAT'ta düğünde açılan ateş sonucu ağır yaralanan 2 çocuk babası Mustafa Koşar hayatını kaybetti.

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 Açık havada yapılan düğünde ağabeyi ile oturan Mustafa Koşar (29) bir el açılan ateş sonucu karın bölgesinden yaralandı. Hastaneye sevk edilen Koşar, ameliyata alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Koşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan şahsın yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ekipler hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri M.U isimli şahsı tabancası ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ilk ifadesinde havaya ateş etmeye çalışırken kaza ile vurduğunu söylediği öğrenildi.

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