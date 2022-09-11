Mesut Can Eray'dan genç kadına ağza alınmayacak sözler! ''Abdestimi kaçırdın!'' dedi, sınır dışı edildi

Sosyal medyada videolarıyla tanınan Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi. Çektiği videolarda kadınlarla şakalaşarak yakınlaşan fenomen, bu sefer fena patladı. Göğüsleri açık giyinen genç kadına ağza alınmayacak sözler söyledi, Avusturya sınır dışı etti. İşte sosyal medyayı sallayan o videonun ayrıntıları...

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Sosyal medyada yayınladığı videolarla dikkat çeken Mesut Can Eray, çektiği videolarda kadınların yanına gidip şakalaşıyor ve kendini öptürüyodu. Son yayınladığı o videoyla fena patladı. Göğüsleri açık giyinen genç bir kadının yanına giderek ''Abdestimi kaçırdın!'' dedi ve olanlar oldu. Videoyu yayınladıktan sonra Avusturya'dan sınır dışı edilip Türkiye'ye gelen Eray, ilk açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

Hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada çektiği videoyla çoğunlukla Türk kullanıcıların tepkisini çeken YouTuber Mesut Can Eray, göğüsleri açık kıyafet giyen genç kadına ağza alınmayacak sözleri söylediği videoyu yayınladıktan sonra Avusturya'dan sınır dışı edildiğini açıkladı. Mesut Can Eray, ''Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumu aldılar. Ailem orada ama ben artık Türkiye'deyim. Yapacak bir şey yok. Kısmetmiş. İşime de geldi'' ifadelerini kullandı. Eray, Viyana'da bir kadına aşağılayıcı ifadelerde bulunup, kıyafeti üzerinden hakaret ettiği o videoyu yayınlamıştı. Daha sonra da Viyana polisi Eray hakkında soruşturma başlatmıştı.

Avusturya Viyana'da sokak röportajları yapan ve video çeken, çektiği videoları da YouTube'da yayınlayan Türk YouTuber Mesut Can Eray, turist bir genç kadının kıyafeti üzerinden yaptığı çirkin yorumlarla tepki çekmiş, sosyal medyada gündem olarak çoğunlukla Türk kullanıcıların eleştirilerini üzerine çekmişti.

''Buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı''

Viyana sokaklarında genç kadına ''Ya aile var burada utanmıyor musun?'' şeklinde sorular soran Eray, genç kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Aile var burada. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer bacım. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Viyana polisi harekete geçti

Videonun yayılmasının ve sosyal medyada viral olmasının ardından söz konusu durumdan Viyana polisi de haberdar oldu. Bunun üzerine Viyana polisi resmi Twitter hesabından Mesut Can Eray hakkında harekete geçtiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi'' ifadelerine yer verildi.

''İşime geldi''

Öte yandan Mesut Can Eray, Avusturya'nın kendisini sınır dışı ettiğini açıkladı. Bu açıklamayı da YouTube hesabından yapan Eray, ''Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumu hepsini aldılar. Ailem orada kaldı. Ben artık Türkiye'deyim. Kısmetmiş. Artık burada yuvarlanıp gideceğiz. Biz mizahçıyız. Yapacak bir şey yok. Kısmetmiş. İşime de geldi "dedi.