MasterChef'te herkesi kahreden açıklama yapıldı! Açıklamanın ardından tarihe geçecek anlar yaşandı

Tv8'in en çok izlenen yarışma programı MasterChef'te yarışmacıların aldığı karar sayesinde tarihi anlar yaşandı. Jüri üyelerinin, Hamza Mercimek ile ilgili verdiği kötü haber sonrasında yarışmacılardan öyle bir teklif geldi ki, tüm izleyenler duygulandı. İşte haberin ayrıntıları...

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Tv8 ekranlarının en çok sevilen ve en çok öğreten yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Her bir bölümüyle izleyiciyi kendine bağlayan yarışmanın üçlü jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturuyor. MasterChef Türkiye'de yaşanan o hadise akıllara kazındı. Eski yarışmacılardan biri olan Hamza Mercimek'in sağlık durumuyla ilgili verilen tatsız haberden sonra yarışmacılar öyle bir şey istedi ki, tüm ekip ve tüm izleyenler şaştı kaldı. O anlar herkesi duygulandırdı. İşte MasterChef Türkiye'nin tarihine geçen, yaşanan o anlarla ilgili ayrıntılar...

Somer Şef açıkladı

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef 2022'de yarışmacılar yapılacak olan yeni oyuna başlamadan önce Somer Şef, eski sezonda yarışan yarışmacılardan biri olan Hamza Mercimek'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri verdi. Yarışmacıların bu haber sonrasında aldıkları yeni karar, herkesi duygulandırdı.

Hamza Mercimek görüntülü katılmıştı

22 Ağustos akşamı 48'inci bölümüyle ekranlara gelen yarışmada, eski sezon yarışmacıları programa katılarak herkese renkli bir sürpriz yapmıştı. MasterChef'te geçen yıl yarışan Hamza'nın stüdyoda olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Hamza Mercimek yarışmaya görüntülü olarak bağlanmıştı. Hamza Mercimek burada yaptığı açıklamada böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil alacağını ifade etmişti.

Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız

Somer Şef ise dün ekrana gelen yeni bölümde Hamza'nın sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Somer Şef yaptığı açıklamada, "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" dedi.

Hamza için yarışacaklarını söylediler

O esnada ödül oyunu oynayacak olan yarışmacılar daha sonra bir araya geldi ve kısa bir istişareden sonra jüri üyelerine taleplerini açıkladılar. Yarışmacılar bu oyunda Hamza için yarışacaklarını ve eğer mümkünse bu oyunun ödülünü maddiyata çevirmek istediklerini söylediler. Somef Şef, "Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin liralık para ödülü." açıklamasında bulundu.