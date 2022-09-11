Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisinin yaşı 'yok artık' dedirtti! Kızından küçük...

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in ismi son dönemlerde sıklıkla gündeme geliyor. Ünlü komedyen son olarak katıldığı programda sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile arasındaki yaş farkını açıkladı.

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Ekranların en hareketli isimlerinden olan komedyen Mehmet Ali Erbil her dönem gündemde kalmayı başarıyor. Geçirdiği Kaçış Sendromu hastalığıyla uzun bir tedavi süreci atlatan Erbil, son olarak bir televizyon programına canlı yayına sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile birlikte katıldı. Aradaki yaş farkının sorulması üzerine ikili yaşlılarına söyleyerek aradaki farkı ortaya çıkardı. Kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi ile neşeli halleri dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise sevgilisi Çamlıoğlu'ndan 1 yaş büyük.

Geçtiğimiz dönemlerde İşte Benim Stilim isimli yarışma ile ekranlara gelen Melike Çamlıoğlu, Beyaz Magazin isimli programda yaşının sorulması üzerine 25 yaşında olduğunu söyledi.

Erbil yaş farkıyla ilgili sorulan sorulara "Ben hesaplamadım ne kadar var Melike?" diyerek cevap verdi.

Kızı Yasmin Erbil hatırlatıldı

Melike Çamlıoğlu ile arasındaki yaş farkını tiye alan Mehmet Ali Erbil'e sosyal medyadan bir çok tepki geldi. 26 yaşındaki kızı Yasmin Erbil'i hatırlatan kullanıcılar "Kızından bile küçük bravo" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil bundan daha önce bir etkinliğe Çamlıoğlu ile katılmış ve "Stilistim her şey ondan sorulur" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil kimdir?

8 Şubat 1957'de dünyaya gelen Mehmet Ali Erbil, İstanbul'da doğmuştur. Erbil'in babası Sadettin Erbil'dir.

İlk ve orta öğrenimini farklı şekillerde tamamlayan Mehmet Ali Erbil, ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Mehmet Ali Erbil'in tiyatro yüksek bölümündeki hocası sinema oyuncusu Cüneyt Gökçer oldu. Mehmet Ali Erbil, bu vesile ile Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Üniversite mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatrosu'nda aktif olarak çalışmaya başladı. Mehmet Ali Erbil, oldukça fazla sayıda önemli tiyatro oyununda rol aldı.

birçok programda sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil, bunun yanı sıra seslendirme sanatçısıdır.

Mehmet Ali Erbil filmleri

1975 - Harakiri

1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle

1982 - Vatan Kucağında

1982 - Kelepçe

1984 - Karımı Gördünüz mü?

1984 - Sevmek Yeniden Doğmak

1985 - Fakir Milyoner

1985 - Uyanıklar Dünyası

1985 - Kızlar Sınıfı Yarışıyor

1986 - Lotto Kralı

1986 - Kahkaha Marketi

1986 - Huysuz

1987 - Babamız Eğleniyor

1987 - Allah Allah

1998 - Hülya

1989 - Sevmek ve Ölmek Zamanı

1995 - Oyuncak Hikayesi

1995 - Bay E

1999 - Kahpe Bizans

1999 - Oyuncak Hikayesi 2

2000 - Hemşo

20020 - Ömerçip

2003 - Hababam Sınıfı Merhaba

2004 - Hababam Sınıfı Askerde

2005 - Keloğlan Karaprens'e Karşı

2005 - Maskeli Beşler İntikam Peşinde

2005 - Hırsız Var!

2005 - Teberik Şanssız

2005 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk

2006 - Emret Komutanım Şah Mat

2006 - Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs

2010 - Pak Panter

2010 - Oyuncak Hikayesi 3

2015 - Polis Akademisi Alaturka

2020 - Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

Mehmet Ali Erbil dizileri