Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisinin yaşı 'yok artık' dedirtti! Kızından küçük...

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in ismi son dönemlerde sıklıkla gündeme geliyor. Ünlü komedyen son olarak katıldığı programda sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile arasındaki yaş farkını açıkladı.Abone ol
Ekranların en hareketli isimlerinden olan komedyen Mehmet Ali Erbil her dönem gündemde kalmayı başarıyor. Geçirdiği Kaçış Sendromu hastalığıyla uzun bir tedavi süreci atlatan Erbil, son olarak bir televizyon programına canlı yayına sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile birlikte katıldı. Aradaki yaş farkının sorulması üzerine ikili yaşlılarına söyleyerek aradaki farkı ortaya çıkardı. Kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi ile neşeli halleri dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise sevgilisi Çamlıoğlu'ndan 1 yaş büyük.
Geçtiğimiz dönemlerde İşte Benim Stilim isimli yarışma ile ekranlara gelen Melike Çamlıoğlu, Beyaz Magazin isimli programda yaşının sorulması üzerine 25 yaşında olduğunu söyledi.
Erbil yaş farkıyla ilgili sorulan sorulara "Ben hesaplamadım ne kadar var Melike?" diyerek cevap verdi.
Kızı Yasmin Erbil hatırlatıldı
Melike Çamlıoğlu ile arasındaki yaş farkını tiye alan Mehmet Ali Erbil'e sosyal medyadan bir çok tepki geldi. 26 yaşındaki kızı Yasmin Erbil'i hatırlatan kullanıcılar "Kızından bile küçük bravo" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.
Mehmet Ali Erbil bundan daha önce bir etkinliğe Çamlıoğlu ile katılmış ve "Stilistim her şey ondan sorulur" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
Mehmet Ali Erbil kimdir?
8 Şubat 1957'de dünyaya gelen Mehmet Ali Erbil, İstanbul'da doğmuştur. Erbil'in babası Sadettin Erbil'dir.
İlk ve orta öğrenimini farklı şekillerde tamamlayan Mehmet Ali Erbil, ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Mehmet Ali Erbil'in tiyatro yüksek bölümündeki hocası sinema oyuncusu Cüneyt Gökçer oldu. Mehmet Ali Erbil, bu vesile ile Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Üniversite mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatrosu'nda aktif olarak çalışmaya başladı. Mehmet Ali Erbil, oldukça fazla sayıda önemli tiyatro oyununda rol aldı.
birçok programda sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil, bunun yanı sıra seslendirme sanatçısıdır.
Mehmet Ali Erbil filmleri
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1975 - Harakiri
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1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle
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1982 - Vatan Kucağında
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1982 - Kelepçe
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1984 - Karımı Gördünüz mü?
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1984 - Sevmek Yeniden Doğmak
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1985 - Fakir Milyoner
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1985 - Uyanıklar Dünyası
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1985 - Kızlar Sınıfı Yarışıyor
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1986 - Lotto Kralı
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1986 - Kahkaha Marketi
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1986 - Huysuz
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1987 - Babamız Eğleniyor
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1987 - Allah Allah
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1998 - Hülya
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1989 - Sevmek ve Ölmek Zamanı
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1995 - Oyuncak Hikayesi
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1995 - Bay E
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1999 - Kahpe Bizans
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1999 - Oyuncak Hikayesi 2
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2000 - Hemşo
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20020 - Ömerçip
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2003 - Hababam Sınıfı Merhaba
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2004 - Hababam Sınıfı Askerde
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2005 - Keloğlan Karaprens'e Karşı
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2005 - Maskeli Beşler İntikam Peşinde
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2005 - Hırsız Var!
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2005 - Teberik Şanssız
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2005 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk
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2006 - Emret Komutanım Şah Mat
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2006 - Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
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2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs
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2010 - Pak Panter
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2010 - Oyuncak Hikayesi 3
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2015 - Polis Akademisi Alaturka
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2020 - Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
Mehmet Ali Erbil dizileri
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1977 - Şıpsevdi
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1995 - Zamanda Yolculuk
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1996-2001 - Tatlı Kaçıklar
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2000 - Can Dostlar
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2001 - Aşkım Aşkım
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2002 - Hastayım Doktor
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2003 - Büyümüş de Küçülmüş
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2004 - En Son Babalar Duyar
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2007 - Yıldızlar Savaşı
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2008 - Ece
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2012 - Harem
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2017 - Türk Malı