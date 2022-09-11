BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Okullar açılıyor! Toplu taşıma ücretsiz olacak, ek seferler düzenlenecek
Okullar açılıyor! Toplu taşıma ücretsiz olacak, ek seferler düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti sonrası ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti sonrası ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit
Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisinin yaşı 'yok artık' dedirtti! Kızından küçük...
Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisinin yaşı 'yok artık' dedirtti! Kızından küçük...
Mesut Can Eray'dan genç kadına ağza alınmayacak sözler! ''Abdestimi kaçırdın!'' dedi, sınır dışı edildi
Mesut Can Eray'dan genç kadına ağza alınmayacak sözler! ''Abdestimi kaçırdın!'' dedi, sınır dışı edildi
MasterChef'te herkesi kahreden açıklama yapıldı! Açıklamanın ardından tarihe geçecek anlar yaşandı
MasterChef'te herkesi kahreden açıklama yapıldı! Açıklamanın ardından tarihe geçecek anlar yaşandı
Kubilay Aka'nın ifşası ortaya çıktı! Çıplak fotoğraf ve videoları için binlerce dolar ödedi
Kubilay Aka'nın ifşası ortaya çıktı! Çıplak fotoğraf ve videoları için binlerce dolar ödedi
Osmanlı'ya dil uzatan Tunç Soyer'den yeni açıklama: Onlar bizim atalarımız
Osmanlı'ya dil uzatan Tunç Soyer'den yeni açıklama: Onlar bizim atalarımız
Düğünde maganda kurşunu 2 çocuk babasını öldürdü!
Düğünde maganda kurşunu 2 çocuk babasını öldürdü!
Asist Burak Yılmaz'dan gol Oğuzhan Özyukup'tan geldi
Asist Burak Yılmaz'dan gol Oğuzhan Özyukup'tan geldi
Rus ordusu gafil avlandı Ukrayna kasabaları bir bir bir geri alınıyor Rusya doğruladı
Rus ordusu gafil avlandı Ukrayna kasabaları bir bir bir geri alınıyor Rusya doğruladı