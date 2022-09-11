MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.