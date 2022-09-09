İstanbul'da okulun ilk günü için tedbirler açıklandı! Toplu taşıma ücretsiz olacak, ek seferler düzenlenecek
İSTANBUL'da yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması için alınan tedbirler açıklandı. Buna göre toplu ulaşım araçları 12 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Metro İstanbul ve İETT 2 bin 248 ek sefer yapacakAbone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları toplantılarda aldıkları önlemleri anlattı.
Toplu taşıma ücretsiz olacak
Çağlar, okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.
Korsan servis araçlarına izin verilmeyeceğini ifade eden Çağlar, ekiplerin servis araçlarına yönelik denetimler yürüteceğini kaydetti.
Ek sefer düzenlenecek
Servislerin İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağını aktaran Çağlar, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaştı.