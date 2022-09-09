iPhone 14 Pro'nun fiyatı belli oldu! iPhone 14 Pro almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı?
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Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 14 canlı yayında tanıtıldı. Yeni iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı. Peki iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?
iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor belli oldu.
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İSVİÇRE: 5.5 gün
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ABD: 8 gün
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ALMANYA: 10 gün
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