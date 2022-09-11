Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti sonrası ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16'ları Türkiye'ye satmakta ayak direyen ABD'ye 'Rusya'dan da alabiliriz' dedi. Erdoğan'ın resti sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Türkiye'nin yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini söyledi.

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Geri alamadığı F-35'lerin parasıyla F-16 almak için ABD'ye başvuran Türkiye yine engellerle karşı karşıya.

F-16'la ilgili ABD yönetimine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti Washington'da yankı uyandırdı.

Erdoğan, savaş uçaklarını İngiltere, Fransa ve Rusya'dan da temin etmenin mümkün olduğunu söyledi.

"Rus yapımı uçak alırsa yaptırım uygulanabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Atina merkezli Hellas Journal'e demeç vererek, Türkiye'nin Rus yapımı savaş uçakları alması halinde yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini ifade etti.

Rus teçhizatı almayın

Açıklamalarında ABD'li yetkili, "S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki, tüm müttefiklerin Varşova'daki 2016 NATO Zirvesi'nde Rus teçhizatına bağımlılığı azaltma taahhütleriyle doğrudan çelişmektedir. Türkiye'yi ve ABD'nin tüm ortaklarını ve müttefiklerini, Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan ek S-400 sistemleri de dahil olmak üzere gelecekte Rus silahlarını ve teçhizatlarını satın almaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Erdoğan ne demişti?

ABD ile yürütülen F-16 ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madrid'te Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Ve Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün. Ve bunun için de bize sinyal çakanlar var" demişti.

Ege denizinde F-16'ları uçurmama şartı getirdiler

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satma planını zorlaştıracak yasa değişikliği önergesini temmuz ayında kabul etmişti.

Demokrat Parti'den Frank Pallone ve Cumhuriyetçi Parti'den Chris Pappas'ın sunduğu, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) değişiklik önergesi 179'a karşı 244'e oyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Önergede, Türkiye'ye F-16 satışı için, "ABD Başkanı'nın satışın ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer alıyor.