Survivor Avatar Atakan müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu! Bu haber en çok oğlu Leon'u sevindirdi

Survivor'daki performanslarıyla akıllara kazınan Avatar Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor. Survivor'da yaptığı açıklamalarla ve oyunlarda gösterdiği performanslarla gündemden düşmeyen Atakan, bu sefer müjdeli haber verdi. bakın oğlu Leon'u çok sevindiren o haber ne...

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Survivor'da katıldığı sezonların yıldızı olan ve oyunlarda sergilediği performanslarla akıllara kazınan 'Avatar Atakan' lakaplı Çağan Atakan Aslan, yarışmada olduğu zamanlarda yaptığı açıklamlarla gündemden bir türlü düşmeyen isimler arasında yer alıyordu. Kazandığı her sayıyı oğlu Leon'a armağan eden Avatar Atakan yarışmadayken baba - oğulun arasındaki kuvvetli sevgi bağı dışardan görülebiliyordu. Sosyal medyada fenomen olan eşi Serap Korkmaz ise yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Geçtiğimiz gün mutlu Aslan ailesinden müjdeli bir haber geldi. Aile, bu müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı. Serap Korkmaz'ın ikinci bebeğine hamile olduğu, Atakan Aslan'ın ikinci kez baba olacağı ve Leon'un abi olacağı haberi tüm sevenlerini çok mutlu etti. Çifte tebrik mesajları yağmur gibi yağdı. İşte detaylar...

Serap Korkmaz ikinci bebeğine hamile

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'ın ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı... Survivor All Star 2022'de büyük finale çok kısa bir zaman kala Survivor'a veda eden 'Avatar' lakaplı 33 yaşındaki sporcu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan ikinci kez baba olmaya hazırlandığını büyük bir heyecan ve mutlulukla açıkladı. 2017 yılında şuan 34 yaşında olan sosyal medya fenomeni Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan ve Leon Aslan adında bir oğlu olan Avatar Atakan, bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm takipçilerine ve sevenlerine duyurdu.

Baba olacağını açıkladı

Katıldığı Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran ve Avatar Atakan adıyla tanınan Çağan Atakan Arslan ikinci kez babalık heyecanı yaşıyor. Serap Korkmaz ile mutlu bir evliliği olan ve bu evlilikten 4 yaşında bir oğlu olan Atakan yeniden baba olacağını açıkladı.

''Aslan'a kardeş geliyor!''

Bebeklerinin ultrason fotoğrafının da yer aldığı mutlu aile pozunlarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşan çift, ikinci bebeklerini beklediklerini şu sözlerle duyurdular: '' O zaman bu güzel haberi paylaşmamızın vakti geldi! Aslan‘a kardeş geliyor #inşallah''

Avatar Atakan ile eşinin bu paylaşımına takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Paylaşılan karelerde Serap Korkmaz'ın büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.