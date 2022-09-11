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Halk TV'de sürpriz ayrılık! İstifa ettiğini duyurdu

Halk TV'de sürpriz ayrılık! İstifa ettiğini duyurdu

Halk TV'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. "Açıkça" adlı programının sunucusu Gökmen Karadağ kanal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Levent Gültekin ile Murat Sabuncu'nun ise programlarına yeniden başlayacağı öğrenildi.

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Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ istifa ettiğini duyurdu.

Halk TV'nin eski programcıları Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun ise programlarına yeniden başlayacağı öğrenildi. Gültekin ve Sabuncu, Haziran ayında kanaldan ayrılmıştı. 

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gökmen Karadağ, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" dedi. 

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