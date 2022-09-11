Soğuk havaların vazgeçilmezi salebin faydalarını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Kış aylarının en sık tüketilen içeceklerinden salebin bir çok faydası bulunuyor. Özellikle bağışıklık sistemine ve bağırsak hastalıklarına olan faydaları ile bilinen salep, lezzeti ile de oldukça seviliyor.

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Soğuk kış aylarında sıklıkla tüketilen içeceklerden biri olan salebin lezzetinin yanı sıra sağlığa da birçok faydası bulunuyor. Çoğumuz salebi tadı ve güzel kokusu için içsek de esasında salebi faydaları için de tercih etmek gerekir. Özellikle soğuk havalarda sıklıkla tüketilen ve içerisinde yüksek miktarda kalsiyum, potasyum ve C vitamini bulunduran salep bağışıklık sistemini güçlendirip grip ve nezle gibi hastalıklara da fayda sağlar. Peki salebin faydaları nelerdir ve salep neye iyi?

Salep faydaları

Salep faydaları saymakla bitmeyen bir içecektir. Özellikle kış aylarında birçok hastalığa faydası ile bilinir.

İşte salebin insan vücuduna faydaları

Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

İçerdiği protein ve kalsiyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.

Göğüs bölgesini yumuşatmaya yardımcı olur.

Zihni canlı ve dinç tutar. Bunun yanı sıra hafızayı güçlendirir.

Karnı tok tutar, enerji verir ve zinde tutar.

Bronşit gibi rahatsızlıklar yüzünden yaşanan öksürüğü keser ve boğazların yumuşamasına yardımcı olur.

Kış aylarında içildiği zaman vücut sıcaklığını artırır.

Hemoroid şikayetlerinin azaltılmasında mühim bir rol oynar.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık ve şişkinliğin önüne geçer.

Kadınlarda adet döngüsünün düzene girmesini sağlar.

Hazmı kolaylaştırır ve mide ağrılarına iyi gelir.

Bağırsak kurtlarının düşürülmesinde etkili bir rol oynar.

Düzenli olarak salep içmek anne sütünü artırabilir.

Şekersiz içilen salep yağ yakımını basitlaştırır ve zayıflamaya destek olur.

Cinsel gücü artırıcı özelliği vardır.

Salep tarifi

Salep sağlığa olan faydaları ile öne çıksa da onu asıl çekici kılan müthiş lezzetidir. İşte pratik şekilde yapabileceğiniz bir salep tarifi.

Gerekli malzemeler:

1/2 bardak şeker

1 tatlı kaşığı hakiki salep

1 litre süt

Tarçın

Öncelikle kuru halde olan şeker ve salebi iyice karıştırın. Sonrasında sütü kaynatın ve kaynayan sütün içine karıştırılmış olan şeker ve salebi yavaşça dökün. Aşağı yukarı 5-6 dakika boyunca kıvama gelinceye kadar aralıksız karıştırın. Hazırladığınız salebi fincanla servis edin ve içine biraz tarçın ekleyin.

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