Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa bu yöntemi mutlaka deneyin

Birçok ev hanımının en büyük sıkıntılarından biri bulaşık makinesinden kirli çıkan bulaşıklar oluyor. Hangi bulaşık temizleyicisini kullanırsa kullansın memnun olmayanlar için inanılmaz bir formül bulunuyor: Alüminyum!

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Bir alüminyum folyoyu elinizle buruşturarak bir top haline getirdikten sonra bulaşık makinenizden çıkan bulaşıklar sizi oldukça şaşırtacak. Özellikle sosyal medyada paylaşılan birbirinden farklı temizlik yöntemleri arasında bu yöntem, milyonlarca kişinin dikkatlerini üzerinde topladı.

Alüminyum folyo, birçok alanda sıklıkla kullanılan önemli bir mutfak malzemesi olarak kullanılıyor. Sadece artan yemeklerin üzerini örtmek veya yemek hazırlarken kullanmak için değil aynı zamanda farklı amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin gümüş eşyalarınızı alüminyum folyoya sarıp bir müddet bekledikten sonra eşyalarınızın daha parlak olduğunu fark edeceksiniz.

Bulaşık makinesinde bir alüminyum topu

Bulaşık makinesine koyduğunuz bardaklar, çatallar veya kaşıklarda sinir bozucu kir veya lekeler ile karşılaşmak, asla istenmeye sonuçlara sebep oluyor. Matlaşmış, yeterince parlamayan ve kötü görünen bu tabaklar, bardaklar ve çatal-bıçaklar sanki hiç temizlenmemiş gibi bir görünüm sebebiyle başka yöntemler denemenize sebep olabilir. Ancak minik bir alüminyum folyo topu, tüm bu sorunu bir anda ortadan kaldıracaktır.

Sosyal medya platformlarında izlenme rekorları kıran temizlik tüyolarından biri olan alüminyum folyo, birçok insanın beklemediği kadar etkili bir sonuç ortaya çıkarıyor. Çok fazla uğraşmadan oldukça etkili sonuçlar sunan bu yöntemi binlerce insan denedi ve olumlu sonuç aldı.

Çatallar, kaşıklar ve özellikle bıçaklar, genellikle bulaşık makinesinden yeterince temizlenmemiş gibi bir görünüme neden olan lekeler ve çiziklerle dolu bir halde çıkıyor olabilir. Bu durum da bulaşık makinesinden çıkan bulaşıkları yeniden yıkamanızı kaçınılmaz hale getiriyor.

Ancak bir sosyal medya fenomenine dönüşen Avustralyalı Caroline McCauley'e göre alüminyum folyo topu, ekstra temiz bulaşıkların çıkmasını sağlayan bir yöntem buldu. Özellikle gümüş rengi olan bulaşıkların ilk günkü gibi görünmesini sağlayan bu yöntem, esasında folyonun temizleyici özelliği ile ilgili değil. Buradaki çözüm yöntemi; bulaşık makinesindeki temizlik malzemeleri ile kimyasal reaksiyonu tetiklemesiyle alakalı.

Nasıl uygulanır?

Bir parça alüminyum folyodan top yapın ve bulaşık makinesinin çatal-bıçak sepetinin içine koyun. Daha sonrasında her zamanki gibi bulaşık makinesini normal bir şekilde çalıştırın. İşlem sona erdiğinde çatal bıçak takımınızın yeniden ışıl ışıl göründüğünü göreceksiniz.